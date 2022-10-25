Государственные и региональные награды получили 50 жителей Калининградской области

Торжественная церемония прошла в понедельник, 24 октября, в областном правительстве. Награды были вручены представителям рыбопромышленного комплекса, пищевой промышленности, социальной сферы, образования, культуры и спорта.

Как сообщает пресс-служба, 20 жителей области были удостоены государственных наград Российской Федерации, в числе которых орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, почетное звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации», почетная грамота президента Российской Федерации, благодарность президента Российской Федерации. Еще 30 человек отмечены региональными наградами, в том числе орденом «За заслуги перед Калининградской областью», медалью «За заслуги перед Калининградской областью», почетной грамотой правительства региона и благодарственными письмами губернатора.

- Каждый из вас внес огромную лепту в укрепление и развитие Калининградской области. Вы самоотверженно трудитесь в самых разных сферах, представляете поистине ведущие предприятия региона, – подчеркнул на церемонии губернатор Антон Алиханов.