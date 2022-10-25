В Калининградской области проведут географический диктант

Диктант состоится в воскресенье, 30 октября. Как сообщает пресс-служба правительства области, основной площадкой проведения мероприятия станет конгресс-холл главного корпуса Музея Мирового океана (наб. Петра Великого, д. 1). Для написания диктанта будет предоставлено и уникальное выставочное пространство экспозиции «Глубина», рядом с легендарными глубоководными аппаратами Pisces-VII и «Мир-1».

Предварительной регистрации не требуется. С собой желательно иметь письменные принадлежности. Начало мероприятия в 11.00. Перед написанием диктанта пройдет небольшая географическая викторина, участники смогут познакомиться с тематическими экспозициями и выставками музея.

Онлайн-акция стартует на сайте в этот же день и будет идти в течение нескольких суток, чтобы все желающие успели проверить свои знания. В этом году географическое онлайн-тестирование продлится с 14.00 30 октября до 14.00 10 ноября по московскому времени.