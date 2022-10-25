В области с 1 ноября меняется расписание движения «дачных» поездов

. Фото: Александр Подгорчук

С 1 ноября в Калининградской области изменяется расписание пригородных поездов, курсирующих с так называемыми «дачными» остановками в пути следования. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

На балтийском направлении временно выведен из графика поезд № 6411/6416, который в сезон отправлялся с Южного вокзала в 8:10, из Балтийска - в 16:20.

На черняховском направлении до весны приостанавливается курсирование поезда № 6502/6505, отправлявшегося из Калининграда в 8:40, из Черняховска - в 12:58.

На багратионовском направлении вместо поезда № 6312/6317, отправлявшегося по определенным дням недели из Калининграда в Багратионовск в 7:45, в обратном направлении - в 18:35, с 4 ноября назначен поезд № 6314/6315. Рельсобус будет курсировать по выходным и праздникам, время отправления с Южного вокзала – 8:35, из Багратионовска – 14:14.

На мамоновском направлении с 1 ноября прекращает курсировать поезд № 6303/6306 (в дачный сезон назначался в расписание по определенным дням недели, отправлялся из Калининграда в 9:45, а из Мамоново - в 16:12). Вместо него назначен поезд № 6305/6308, который будет отправляться по выходным и праздничным дням с Южного вокзала в 10:10, в обратном направлении - в 16:22.

При этом все поезда «рабочего дня», отправляющиеся из Багратионовска, Мамоново, Черняховска и Балтийска в областной центр по утрам, а в обратном направлении вечером, будут курсировать в прежнем режиме.