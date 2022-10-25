Калининградец камнем разбил голову 11-летнему сыну

На жителя Калининграда завели уголовное дело за причинение травмы своему ребенку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пьяный 39-летний горожанин после ссоры с женой бросал в окна своей квартиры камни. Выпивоха промахнулся, и один из камней попал в голову его 11-летнего сына. Школьника госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.