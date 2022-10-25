В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 25 октября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде во вторник, 25 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 10 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов без электроэнергии останутся потребители на ул. Коммунистической, 60-90, 79а, 82б-в, 92а, 94, 81-105, 98, 100, 109, ул. Печатной, 57а.

До 18:00 электричество отключат на ул. Сергеева, 10, 14, ул. Черняховского, 19, 19а, 76.

С 13:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

ул. Керченская, 1, 1а,б, 2, 2а, 3, 4-16, 4а, 9-17,

ул. Г. Тимофеевой, 1-13, 2, 14, 18,

пер. Г. Тимофеевой, 1-й 2, 2а, 4, 7, 7а, 10-14, 11, 17, 18,

ул. Камская, 10, 10а-д,

пер. Камский, 1-й 1-15, 6-12, 19,

пер. Камский, 2-ой 2, 3-7, 4, 17.

С 10:00 до 15:00 отключат холодное водоснабжение на ул. У. Громовой, 88.