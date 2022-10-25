Мобилизованные калининградцы отрабатывают на практике «Танковую карусель»

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области сформированные из мобилизованных танковые экипажи приступили к отработке на практике тактики «Танковая карусель» в дневное и ночное время суток. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота. В учениях принимают участие более 100 танкистов, задействовано 30 танков Т-72Б3М.

«В данной методике танкового боя реализованы сложные задачи для экипажа. В частности, на 200 метров увеличена максимальная дальность ведения огня из 125-мм пушки танка – до 2200 метров. За счет сокращения времени показа мишеней возрастают и темпы стрельбы», - рассказали в пресс-службе флота.

Отмечается, что динамично меняющаяся тактическая и мишенная обстановка развивают у экипажа оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевой задачи. Как отмечают мобилизованные военнослужащие, данную тактику они используют впервые, но осваиваются быстро, так как ранее почти все проходили службу в танковых подразделениях.