Власти Калининграда решили изымать оборудование у нелегальных уличных торговцев на Балтийском рынке

Власти Калининграда усиливают борьбу с несанкционированной торговлей на Балтийском рынке. Об этом 25 октября, во время оперативного совещания в мэрии, сказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Мы проводили работы по благоустройству территории перед рынком Балтийского района на улице Киевской. Сделали все, чтобы привести эту территорию в нормативное состояние. Даже после завершения ремонта там вовсю процветает несанкционированная торговля, - сказала глава администрации и объявила территорию у рынка объектом повышенного внимания.

Елена Дятлова обратилась к жителям Калининграда и призвала просто не покупать ничего на улице у торговцев.

- Я за то, чтобы мы по-настоящему решили, что же нам нужно. Если нас в Калининграде устраивает несанкционированная торговля, то да, конечно, можно идти и покупать продукты и товар с этих лотков. Если мы против, то каждый калининградец может помочь – пройти мимо лотка и купить продукты и вещи в официально установленных объектах торговли: на рынке, в магазине, - сказала сити-менеджер, напомнив о поступлении в бюджет налогов и сборов с официальной торговли. – Экономическое стимулирование – это лучшее, что может быть. Потому что целыми днями дежурить около рынка Балтийского района нет возможности. Невозможно к каждому несанкционированному торговцу приставить контролера. Только голосование рублем позволит окончательно избавиться от проблемы.

Тем не менее, по словам Елены Дятловой, у Балтийского рынка будет усилен контроль за незаконными торговцами, будет привлечена полиция.

- Работая с органами полиции, мы будем чаще пользоваться мерой по изъятию оборудования, с помощью которого ведется несанкционированная торговля, - сказала Елена Дятлова.