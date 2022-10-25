В Калининграде уголовник «заминировал» поезд

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Сотрудники транспортной полиции задержали калининградца, который сообщил о заложенной в поезде бомбе. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

38-летний мужчина позвонил в службу «112» и сообщил оператору, что один из поездов заминирован. Сотрудники транспортной полиции обследовали городские железнодорожные вокзалы и поезда. В ходе осмотра опасных предметов не обнаружено.

Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством. Теперь «шутнику» грозит до 3 лет лишения свободы.