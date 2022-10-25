В квартире на ул. Красной в Калининграде зарезали мужчину

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Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
В Калининграде в отношении 47-летнего жителя Калининграда возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в убийстве собутыльника, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК,
Инцидент произошел вечером 22 октября в квартире на улице Красной. В ходе распития спиртного 54-летний горожанин зарезал своего 47-летнего собутыльника.
От полученного ранения тот умер на месте преступления. Обвиняемый сам сообщил о случившемся в правоохранительные органы и оставался в квартире до приезда следственно-оперативной группы.
Следствием в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.