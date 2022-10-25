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НовостиОбщество25 октября 2022 8:58

В Советске двое пьяных разгромили ресторан

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Советске росгвардейцы задержали двоих мужчин, которые устроили драку в ресторане. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Кнопка тревожной сигнализации сработала в ресторане на улице Пушкина. Прибывшие на место росгвардейцы задержали двух агрессивных мужчин, которые устроили драку и нанесли ущерб заведению.

Злоумышленники оказали сопротивление при задержании. 53-летнего местного жителя и 25-летнего гостя из Москвы доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.