В Советске двое пьяных разгромили ресторан

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Советске росгвардейцы задержали двоих мужчин, которые устроили драку в ресторане. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Кнопка тревожной сигнализации сработала в ресторане на улице Пушкина. Прибывшие на место росгвардейцы задержали двух агрессивных мужчин, которые устроили драку и нанесли ущерб заведению.

Злоумышленники оказали сопротивление при задержании. 53-летнего местного жителя и 25-летнего гостя из Москвы доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.