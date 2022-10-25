В Калининграде пенсионерка перевела мошенникам 1,5 млн рублей и чуть не лишилась квартиры

В Калининграде пожилая местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Аферисты позвонили пенсионерке и рассказали, что с ее счета неизвестные пытаются снять деньги. Ей было велено снимать и переводить наличные на «безопасные» счета через банкоматы. Так, она перечислила 900 тысяч рублей собственных накоплений и почти 680 тысяч, взятых в кредит в двух отделениях банка.

Но на этом мошенники не успокоились и убедили женщину, что «черные риелторы» пытаются завладеть ее квартирой. Пенсионерка выставила недвижимость на продажу, но риелтор проявила бдительность и объяснила своей клиентке, что та стала жертвой мошенников. Вместе они пришли в полицию, где пожилая калининградка написала заявление о мошенничестве.