Елена Дятлова: Сделаем все, чтобы трамвай № 3 пошел к концу этого года

Власти Калининграда не отказываются от запуска трамвая по маршруту № 3. Это подтвердила глава администрации города Елена Дятлова во вторник, 25 октября. Она сообщила, что трамвай № 3 может выйти на линию к концу 2022 года.

Ранее, напомним, его планировали запустить летом. Однако этому помешали технические трудности.

- Есть задержки по реализации разного рода контрактов. Это в том числе относится и к маршруту № 3. Мы перекладывали рельсы на проспекте Мира. Нужно было подготовить еще четыре участка. Первый – на улице Большой Песочной, перед перекрестком с улицей Октябрьской. Эти работы выполнены, движение трамвая там возможно беспрепятственное. Закончены работы и на разворотном кольце около Центрального парка. Там еще остались небольшие работы по благоустройству, но они никак не влияют на посадку и высадку пассажиров и на безопасность. Сейчас ведутся работы на третьем участке в районе Южного вокзала, возле «Вкусно - и точка». Эти работы завершаются, - говорит Елена Дятлова.

По словам главы администрации, осталось провести работы на одном участке, и его называют самым сложным. Это Ленинский проспект у Дома искусств.

Приступить и закончить там планируют в ноябре.

- Мы проводили эксперименты, имитировали там выделенку для трамваев, смотрели за дорожной ситуацией и оценивали, не будет ли затруднен выезд из Балтрайона через улицу Киевскую. Пришли к выводу, что можем позволить себе так организовать дорожное движение. Завершим работы и постараемся сделать все, чтобы трамвай пошел к концу этого года, - сказала глава администрации.