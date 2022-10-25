Забирают водителей: Елена Дятлова рассказала о мобилизации сотрудников муниципальных предприятий Калининграда

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В Калининграде мобилизуют сотрудников муниципальных предприятий. Об этом во вторник, 25 октября, сказала журналистам глава горадминистрации города Елена Дятлова.

- Есть список организаций, где определенные должности бронируются. В том числе организации, которые занимаются общественными перевозками. Бронирование – это когда происходит частичная мобилизация по указу президента. В настоящий момент из «Калининград-ГорТранса» призваны в вооруженные силы 16 человек. Два из них это водители, а 14 – это другой персонал «ГорТранса», - сказала Елена Дятлова.

Сити-менеджер отметила, что в вопросе мобилизации муниципальные предприятия Калининграда не являются исключением.

- Точно так же сотрудники муниципальных предприятий «Чистота», «Теплосеть», «Калининград-ГорТранс» в соответствии с военно-учетными специальностями подлежат призыву и уходят, становятся уже военнослужащими на период мобилизации, - заключила Елена Дятлова.