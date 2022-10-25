Мэрия Калининграда разрывает контракт с подрядчиком, который сорвал все сроки ремонта улицы Соммера

В Калининграде затянулись работы по благоустройству и ремонту улицы Генерала Соммера на участке от улицы Рокоссовского до улицы Подполковника Иванникова. Завершить должны были этой осенью, однако все сроки подрядчик сорвал. Как рассказала во вторник, 25 октября, глава администрации Елена Дятлова, от реализации этого проекта власти не отказываются, но с подрядчиком решено попрощаться навсегда.

- Я сторонник такой схемы: если подрядчик не справляется, мы стараемся ему помочь в решении проблем. Когда этот метод не срабатывает, идет расторжение контракта, включение в реестр недобросовестных поставщиков и выбор другого подрядчика, - сказала Елена Дятлова. - Сейчас мы приняли решение о том, что будем расторгать контракт в одностороннем порядке, оперативно переторговывать объект и выбирать нового подрядчика.

Елена Дятлова отметила, что в этом году работы на улице Соммера завершены не будут.

- В зиму гнать не будем, завершим в следующем году. Постараемся максимально сделать так, чтобы территория была удобна для жителей. Оперативно будем выбирать новую подрядную организацию и заключать контракт. Параллельно будем вести претензионные работы по выплаченному и неотработанному авансу. Но наши судебные разбирательства никак не повлияют на проведение конкурса и реализацию проекта, - заключила Елена Дятлова.

Ранее сообщалось, что подрядчику выставлялись еженедельные претензии, на которые он не реагировал.

Александр Запивалов, председатель комитета городского хозяйства, говорил о том, что срок окончания контракта возможен в марте 2023 года, и то только при условии благоприятной погоды.

При этом отмечалось, что подрядчик уже получил аванс - 11,7 миллиона. Позже власти заявили, что подрядчик их обманывает, работы не ведет, проблемы не решает.