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НовостиПроисшествия25 октября 2022 10:45

На Куршской косе нашли зажигательную авиабомбу времен войны

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Анатолий Калина

На территории национального парка «Куршская коса» местные жители нашли зажигательную авиабомбу времен Второй мировой войны.

Как рассказал директор парка Анатолий Калина, боеприпас обнаружили в лесу. А 24 октября взрывотехники ГУ МЧС по Калининградской области бомбу вывезли с территории национального парка.

«Снаряд, предположительно, немецкого производства весил более 300 килограммов. Вытащить его из лесных зарослей и погрузить на транспорт помогли государственные инспекторы национального парка», - сообщил Анатолий Калина.