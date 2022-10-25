На Куршской косе нашли зажигательную авиабомбу времен войны

. Фото: Анатолий Калина

На территории национального парка «Куршская коса» местные жители нашли зажигательную авиабомбу времен Второй мировой войны.

Как рассказал директор парка Анатолий Калина, боеприпас обнаружили в лесу. А 24 октября взрывотехники ГУ МЧС по Калининградской области бомбу вывезли с территории национального парка.

«Снаряд, предположительно, немецкого производства весил более 300 килограммов. Вытащить его из лесных зарослей и погрузить на транспорт помогли государственные инспекторы национального парка», - сообщил Анатолий Калина.