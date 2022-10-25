Второй срок: Елена Дятлова рассказала о планах участвовать в конкурсе на должность главы администрации Калининграда

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Глава администрации Калининграда Елена Дятлова готовится к выборам сити-менеджера. Об этом она сказала во вторник, 25 октября, после оперативного совещания в мэрии.

- В настоящий момент я готовлю документы, которые необходимо подать для участия в конкурсе. Одним из документов является программа развития Калининграда. Я этим занимаюсь, планирую податься, - сказала сити-менеджер.

Елена Дятлова призналась журналистам, что уже привыкла видеть их два раза в месяц на общении после проведения оперативного совещания с председателями комитетов в мэрии и нарушать традицию не хочет.

- Не могу себе отказать в удовольствии следующие 4 года говорить: «Здравствуйте, уважаемые коллеги», - улыбнулась глава администрации.

Елена Дятлова руководит администрацией Калининграда с ноября 2020 года, срок ее полномочий истекает осенью-2022. Впереди – очередной конкурс на должность сити-менеджера.