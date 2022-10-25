Калининградский дальнобойщик пытался вывезти в Литву 5 кг янтаря

. Фото: Таможня Калининградской области

Калининградские таможенники пресекли незаконный вывоз янтаря в Литву. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Инцидент произошел в Чернышевском. При сканировании фуры в конструктивных полостях кабины были обнаружены полиэтиленовые пакеты с камнями характерного желтого цвета. Вскрыв упаковки, таможенники обнаружили янтарь-сырец крупных фракций и обработанные камни общим более 5 кг.

Водителем большегруза оказался уроженец Калининграда, он признался, что янтарь планировал вывезти в Литву с целью заработка. По данному факту возбуждено административное дело.