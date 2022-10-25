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НовостиПроисшествия25 октября 2022 11:43

В Калининграде завели дело на водителя, который задавил пешехода на ул. Гайдара

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб 42-летний пешеход. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Авария произошла 19 октября на улице Гайдара. 23-летний водитель «Хендая» сбил пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

От полученных ранений 42-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.