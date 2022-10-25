На мосту на ул. Вагоностроительной установят светофор для реверсивного движения

В Калининграде продолжаются ремонтные работы на мосту на улице Вагоностроительной. Там планируют организовать реверсивное движение транспорта. О нововведении рассказала во вторник, 25 октября, глава администрации города Елена Дятлова.

- Планируем поставить светофорный объект, чтобы на мосту на Вагоностроительной организовать реверсивное движение, как это происходит сейчас на мосту на улице Киевской. К 5 ноября обещают завершить все работы. Откроем движение, светофор будет регулировать поток в зависимости от времени суток, - сказала Елена Дятлова.

Она напомнила, что в прошлом году в ноябре велись работы на мосту.

- Раскрыли деформационные швы, делали залитие бетоном моста. И прекратили данные работы, потому что ушли в зиму. Сейчас заканчиваем работы, - сказала сити-менеджер.