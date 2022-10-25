Енотовидная собака, которую спасали волонтеры после ДТП, погибла

. Фото: Биосфера Балтики

Ветеринарные врачи и волонтеры не смогли спасти енотовидную собаку, которую сбила машина в Гусевском районе. Животное погибло. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель организации «Биосфера Балтики», которая занимается спасением и лечением диких животных.

Состояние собаки оценивалось как стабильно тяжелое. Пациенту давали препараты и наблюдали за изменением состояния.

- Переломов не было. Была серьезная травма головы. Представьте, огромный автомобиль сбивает собачку весом 5-6 кг. И в этом случае всегда сохраняется риск смерти от осложнений.

Скачки температуры, критическое шоковое состояние – это было вызвано и травмой, и болевым синдромом, и неправильной работой травмированных органов. Микроразрывы, кровотечения внутренние, которые присутствуют в таких случаях, приводят к тяжелому состоянию и печальному результату, - рассказала «КП» Юлия Садовская.