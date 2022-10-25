В Гусеве разыскивают военнослужащего, который самовольно оставил часть

Полиция Гусева объявила в розыск 48-летнего военнослужащего, который самовольно оставил часть. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Уроженец Белгородской области Сергей Семенко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Самовольное оставление части или места службы».

Гражданам, располагающим информацией о его местонахождении, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.

Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.