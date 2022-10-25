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НовостиОбщество25 октября 2022 13:11

Коронавирус за сутки выявили в 15 городах Калининградской области

Виктор Сергеев
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 60 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 37 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 2,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 2,

Гусевский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 2,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 3,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 3.