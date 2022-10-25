Конькобежцы из Калининграда завоевали шесть наград межрегиональных соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Ярославской области прошли отборочные старты по шорт-треку. Соперничали представители трех возрастных категорий от 12 лет и старше из Санкт-Петербурга, Мордовии, Татарстана, Тверской, Ярославской и Калининградской областей.

Воспитанники калининградского шорт-трека выиграли три золотые и три бронзовые медали, отличившись на дистанциях от индивидуальных 500 до эстафетных 3 тысяч метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Лучшим в троеборье среди 25 юношей не старше 13 лет стал Амир Ахметов. Среди девушек в этом возрастном дивизионе третье место в троеборье оформила Анастасия Шпилева. В группе из 36 девушек не старше 15 лет по итогу гонок на полтора километра на вторую ступень пьедестала прибежала Таисия Жеребьева. Среди юниоров не старше 19 лет двукратным чемпионом стал Илья Толпыго, первенствовав на дистанциях 500 и 1000 метров. А Дарья Лисина продемонстрировала третье время из 22 возможных на 1000 и на 1500 метров.

Отдельно стоит отметить Ивана Живаго, выполнившего норматив на присвоение отраслевого звания «Кандидат в мастера спорта России» благодаря временному результату калининградской мужской эстафетной четверки.