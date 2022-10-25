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НовостиДом. Семья25 октября 2022 13:32

В Калининградском зоопарке трубкозубу Тери построили песочницу, за ним можно наблюдать через веб-камеру

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке в вольере трубкозуба Тери соорудили большую песочницу. Для ее строительства понадобилось 2,5 тонны песка, который специальным образом продезинфицировали.

Песочница понадобилась для того, чтобы животное копало, удовлетворяя природный инстинкт. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Тери с удовольствие роется в полуметровом слое песка по ночам, а под утро засыпает, выбившись из сил.

В вольере установили веб-камеру, так что теперь любой желающий может понаблюдать за работой Тери.

Отмечается, что смотреть трансляцию лучше всего с 22.00 до 2.00. Именно в это время трубкозуб исследует новую песочницу.