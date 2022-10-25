Калининградец распылил газовый баллончик в лицо водителю маршрутки

В Калининграде дорожный инцидент закончился возбуждением уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Легковушка и маршрутка не смогли поделить проезжую часть, после чего водитель «Мицубиси» подрезал автобус и показал водителю неприличный жест. Маршрутчик не стал терпеть такой наглости и, свернув с маршрута следования, догнал обидчика во дворе многоквартирного дома по Каштановой аллее.

«Водитель вышел из машины и направился к обидчику, намереваясь обговорить с ним сложившуюся ситуацию, но тот на разговор был не настроен и, открыв окно автомобиля, распылил в лицо оппоненту газовый баллончик, причинив химический ожог глаз, кожи лица и шеи», - рассказали в полиции.

Личность злоумышленника установлена, им оказался 22-летний калининградец.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».