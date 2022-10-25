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НовостиОбщество25 октября 2022 15:42

В мэрии рассказали, почему у Центрального парка эвакуируют автомобили

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде у Центрального парка активно эвакуируют автомобили. Это связано с подготовкой к запуску трамвая по маршруту № 3. Как рассказала во вторник, 25 октября, глава администрации города Елена Дятлова, горожане должны отвыкать парковаться на рельсах.

- Для того чтобы трамвай мог разворачиваться, необходимо, чтобы на трамвайных рельсах не стояли машины. Это в том числе наша культура. Раньше это было местом стихийной парковки. Теперь необходимо, чтобы водители окончательно привыкли: ставить на трамвайных путях автотранспорт не нужно. Да, мы используем все методы, эвакуатор в том числе, - сказала Елена Дятлова.

В мэрии сообщили и об установленных дорожных знаках у Центрального парка.

Напомним, в планах у мэрии запустить трамвай № 3 к концу года.