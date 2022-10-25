В Калининграде на улице Гайдара посадят экспериментальный мавританский газон

Власти Калининграда решили высадить мавританский газон на кольце в районе улиц Горького и Гайдара. О предстоящем ландшафтном эксперименте сообщает пресс-служба мэрии.

«Задача непростая, разбита на три этапа: сейчас, осенью, надо подготовить почву, весной (март-апрель) предстоит засеять круг в пропорции 50/50 однолетниками и многолетниками, а потом до конца октября ухаживать, пропалывать, удобрять и поливать», - рассказали в мэрии.

Если результат этой работы будет хорошим, то такие газоны будут появляться в других районах города.

В администрации Калининграда предположили, что это первый в стране опыт высадки мавританского газона вдоль улично-дорожной сети. Поскольку обычно подобное практикуют на закрытых территориях, в парках.