Составлен список дворов в Калининграде, где благоустроят контейнерные площадки

В Калининграде до конца года планируют благоустроить 28 контейнерных площадок для сбора отходов. Сегодня, 25 октября, об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства Александр Запивалов.

По его словам, уже выполнены подготовительные работы на улицах Огарева, 14, Красной, 88, Береговой, 66, Машиностроительной, 176, Нансена, 35-49.

Адреса 28 контейнерных площадок, которые будут обустроены до конца года:

ул. Трудовая, 5;

ул. Тобольская, 2;

ул. Эльблонгская, 19;

ул. Огарева, 14;

мкр-н Прегольский, 25;

ул. Машиностроительная, 176;

ул. Красная, 88;

ул. Судостроительная, 45;

ул. Стрелковая, 6;

пр-т Ленинский, 44;

ул. Ямская, 50;

мкр-н Прибрежный, ул Заводская, 37;

мкр-н Прибрежный, ул Береговая, 66;

ул. Нансена, 35-49;

ул. Солнечногорская, 57а;

Тихорецкий тупик, 7-11;

пер. Качалова, 7;

ул. Керченская, 6;

ул. Ижорская, 8;

ул. Ижорская, 29;

ул. Парковая, 15;

ул. Ямская, 75;

ул. Бабушкина, 27;

пр-т Победы, 201б;

Аллея Смелых, 80;

ул. Муромская, 19;

ул. Тихоненко, 71б;

Еловая аллея, 72.