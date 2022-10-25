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НовостиОбщество25 октября 2022 16:53

В храме Калининграда для прихожан организовали курсы по оказанию первой помощи

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградская епархия

Курсы по оказанию первой помощи при несчастных случаях были организованы в Крестовоздвиженском соборе Калининграда на острове. Шестичасовые занятия посетили прихожане храма.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, первое занятие прошло 24 октября. Занятия будут продолжены в ближайшие дни.

Преподавателями на курсах выступает сотрудник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, преподаватель основ оказания первой помощи, психолог Татьяна Щеголева.

В программе курса: теория и практика с применением тренажеров, а также демонстрация видеоматериалов и средства оказания первой помощи.