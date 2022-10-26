На каких улицах в Калининграде отключат электричество 26 октября

В Калининграде на нескольких улицах не будет света в среду, 26 октября. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9.00 до 13.00 электричества не будет на улицах:

Сергеева 10, 14;

Черняховского 19, 19а, 76;

Судостроительная 101-119, 121, 123, 125, 127;

2-я Судостроительная 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20;

2-я Очаковская 2.

С 9.00 до 18.00 электричества не будет на улицах:

Сергеева 10, 14;

Черняховского 19, 19а, 76.

С 10.00 до 18.00 электричества не будет на улицах:

Тургенева 16, 19, 20, 23, 25, 33, 35;

Гоголя 1-8, 10.

С 13.00 до 18.00 без света останутся улицы:

Ангарская 25, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 39-50, 52-58, 64-66, 68, 70, 72, 74, 76, 80-82, 84;

Раменская 11, 12, 18-20,25-35, 38-42;

Муромская 52, 54, 56, 58, 60;

Солнечногорская 1-24, 26, 27-36, 38-40, 42-48, 50-52, 54, 57А;

Ангарская 31а, 33,39,49а,78;

Ангарская 51.