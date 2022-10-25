Развели на 25 тысяч рублей: Мошенники обманывают калининградцев при покупке билетов в театр

. Фото: Калининградский областной драмтеатр.

В Калининграде активизировались аферисты, обманывающие театралов, которые хотят купить билеты на спектакли. Об этом рассказала пресс-секретарь областного драмтеатра Лидия Пименова.

«С подачи мошенников зрители, заплатившие за билет, пролетают мимо кассы, переводя деньги по фейковым ссылкам. Потом они приходят на спектакль, и выясняется: заманили или знакомством с фоточкой, или выгодным предложением, или рекламой несуществующего у нас спектакля. Каждый день нам звонят люди, подцепившие фейк. Хорошо, если еще не платили!» - рассказала Лидия Пименова.

По словам пресс-секретаря театра, чаще всего мошенниками выступают привлекательные особы в соцсетях и на сайтах знакомств.

«Они сообщают, что собираются в театр, и предлагают присоединиться, приобрести билет на место рядышком, перейдя по ссылке. На этой неделе парня так развели на 25 тысяч рублей! Другие мошенники рассылают фишинговые сообщения по почте, в мессенджерах, присылают ссылки на поддельные сайты, в адресах которых есть слова «dramteatr» или «kassa», - сообщает Лидия Пименова.

Театралов призывают не терять бдительность и покупать билеты на официальном сайте Калининградского драмтеатра.