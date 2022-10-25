Калининградская область получит более 125 млн рублей на развитие молодежной политики в 2023 году. Как сообщил в телеграм-канале губернатор Антон Алиханов, область оказалась в числе победителей конкурса «Регион для молодых».

Всего в рамках конкурса было разыграно 5 млрд рублей.

Для Калининградской области сумма субсидии составит 125 306 200 рублей.

В списке победителей также значатся Нижегородская, Самарская, Белгородская, Тульская области, Пермский край, Республика Марий Эл и Кабардино-Балкарская Республика.

Конкурс проводится впервые в рамках реализации федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование».

Губернатор отметил, что всего на развитие молодежной политики в регионах на 2023-2025 годы из федерального бюджета будет направлено 15 млрд рублей.