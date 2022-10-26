В Калининграде на фасаде дома в Центральном районе появятся «глаза Пушкина»

Дом на улице Пушкина. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде фасад дома № 8 на улице Пушкина хотят украсить глазами поэта – арт-объектом. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Фонде капительного ремонта.

- Ремонт дома на улице Пушкина сейчас завершается. Там «глаза Александра Сергеевича» в кирпиче хотим сделать. Ищем для этого скульптора, - сообщили в фонде, отметив, что глаза поэта будут на плитке, которую вклеивают в кирпичную кладку.

В планах на будущее – установить плитку с «глазами космонавта Алексея Леонова» на одном из домов в районе проспекта Мира – улицы Леонова.

Таким образом в Калининграде продолжается проект «глаза Канта». Напомним, изображение глаз философа появилось на доме на улице Черняховского в июне этого года.

Арт-объект «Кант смотрит на тебя» был создан в рамках проекта калининградской художницы Анны Степченко.