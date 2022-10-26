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НовостиОбщество26 октября 2022 6:10

Прокуратура взяла на контроль дело подростка, который получил травму на спортивных соревнованиях

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Прокуратура Калининградской области взяла на контроль дело школьника, получившего травму на спортивных соревнованиях, и намерена дать оценку соблюдению федерального законодательства.

Напомним, 22 октября 16-летний подросток во время поединка на соревнованиях по карате во дворце спорта «Юность» в Калининграде получил травму головы.

«После этого несовершеннолетний был осмотрен дежурным медиком и отправлен домой. В дальнейшем он был госпитализирован, ему проведена операция», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура Ленинградского района Калининграда контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход доследственной проверки.