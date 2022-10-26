Елена Дятлова пообещала завершить ремонт улицы Транспортной в этом году

В Калининграде ремонт проходит на нескольких улицах. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде капитальный ремонт проходит сразу на нескольких улицах: Судостроительной, Транспортной, Павлика Морозова, ведется реконструкция улиц Катина и Карташева.

Как сообщила на своей странице во ВКонтакте глава администрации Елена Дятлова, ул. Транспортную постараются завершить в ближайшее время. По ее словам, губернатор «поставил задачу усилить контроль за работой подрядчика в ежедневном режиме, чтобы завершить объект до конца года».

«Сделаем! Буду контролировать лично и с помощью заместителей», - написала сити-менеджер.

При этом глава администрации отметила, что улица Катина уже готова, по Судостроительной и Павлика Морозова вышли на финишную прямую, на них возвращается общественный транспорт.