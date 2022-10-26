Каждый второй калининградец поддерживает переход на 4-дневную рабочую неделю

Уровень поддержки идеи введения 4-дневной рабочей недели в России остается стабильно высоким. Калининград тут не исключение. По данным опроса SuperJob, который проводился с 11 по 24 октября, за сокращенную рабочую неделю высказался каждый второй калининградец (51%), а среди опрошенных до 34 лет уровень поддержки достигает 63%.

Интересно, что женщины являются сторонниками укороченной недели чаще, чем мужчины (54% против 65%).

Два из трех калининградцев (67%) считают, что в случае 4-дневки они смогут выполнить тот же объем работы, что и за стандартные 5 рабочих дней, а в свободный день можно просто побыть с семьей и отдохнуть.

Между тем такой режим работы сейчас введен лишь в одной из 100 компаний, еще в 2% фирм его считают допустимым.