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НовостиОбщество26 октября 2022 6:35

Каждый второй калининградец поддерживает переход на 4-дневную рабочую неделю

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Уровень поддержки идеи введения 4-дневной рабочей недели в России остается стабильно высоким. Калининград тут не исключение. По данным опроса SuperJob, который проводился с 11 по 24 октября, за сокращенную рабочую неделю высказался каждый второй калининградец (51%), а среди опрошенных до 34 лет уровень поддержки достигает 63%.

Интересно, что женщины являются сторонниками укороченной недели чаще, чем мужчины (54% против 65%).

Два из трех калининградцев (67%) считают, что в случае 4-дневки они смогут выполнить тот же объем работы, что и за стандартные 5 рабочих дней, а в свободный день можно просто побыть с семьей и отдохнуть.

Между тем такой режим работы сейчас введен лишь в одной из 100 компаний, еще в 2% фирм его считают допустимым.