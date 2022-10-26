Калининградский музыкальный театр стал участником международного фестиваля оперетты и мюзикла

. Фото: Правительство Калининградской области

В Казахстане в Карагандинском академическом театре музыкальной комедии прошел международный фестиваль оперетты и мюзикла, участником которого стал Калининградский музыкальный театр.

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму.

В состав калининградской делегации вошли худрук театра Елена Альфер, ведущий солист областной филармонии и музыкальный руководитель театра Александр Дудницкий, ведущий вокалист музыкального театра Михаил Петров.

В рамках торжественного закрытия международного фестиваля DosStar состоялся гала-концерт ведущих солистов, на котором были представлены арии и песни из известных опер, оперетт и мюзиклов. Калининградцы исполнили ряд собственных музыкальных номеров и дуэтов с другими участниками фестиваля.

Участниками XI Международного фестиваля оперетты и мюзикла DosStar стали представители Казахстана, Италии, Бельгии, России и Беларуси.