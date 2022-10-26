Калининградку отправили в колонию за 400-тысячный долг по алиментам

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Жительница Гусева проведет 5 месяцев в колонии-поселении за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Ограниченная в родительских правах горожанка должна была перечислять деньги на содержание 8-летней дочери и 7-летнего сына. Однако она игнорировала требования и не исполняла обязанностей по содержанию детей, накопив задолженность в размере 400 тысяч рублей.

Приставы напоминают, что граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы, не освобождаются от обязанности выплачивать алименты. Если в колонии-поселении должница получит доход, часть его будет удержана в пользу несовершеннолетних детей.