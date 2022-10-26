. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Движение по новому путепроводу над Советским проспектом запустят в декабре, что увеличит транзитные возможности Северного обхода Калининграда. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

По словам главы региона, после открытия движения дорожники приступят к демонтажу действующего путепровода.

«Мы полностью использовали средства, которые были выделены на Северный обход по поручению премьера Михаила Мишустина. Готовы работать в ускоренном режиме и дальше. Этот вопрос обсуждали с президентом во время его визита в Калининград. Дополнительные средства будут выделены – сейчас работам с Минтрансом России. Будем сдавать объект опережающими темпами. Все видят, как преображается транспортная схема города по мере того, как мы расширяем транзитные возможности Северного обхода», – отметил Антон Алиханов.