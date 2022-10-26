В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 26 октября нет света и воды

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В Калининграде в среду, 26 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 10 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Сергеева, 10,14, ул. Черняховского, 19, 19а, 6, ул. Гоголя, 2-10, 3-5, ул. Тургенева 23-35, 16-20.

До 13:00 электричество отключат на улицах Судостроительная, 99-127, 106-114, Судостроительная 2-я, 3-19,2-20, Очаковская 2-я, 2.

С 13:00 до 18:00 электроснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

ул. Ангарская, 25-49, 34-84,

ул. Раменская, 11-41,12-42а,

ул. Солнечногорская, 29-57а, 30-54,

ул. Муромская, 52-60.

С 10:00 до 16:00 отключат холодное водоснабжение на ул. Ген. Челнокова, 56, А. Суворова, 2-40, ул. Чаадаева, 1, ул. Нансена, 73.

До 19:00 без холодной воды будут потребителя на ул. Л. Иванихиной, 1-5, 7 (д/сад №83), ул. У. Громовой, 22-26.