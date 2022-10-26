Область выделяет на поддержку муниципалитетов более 8 млрд рублй

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В 2023 году муниципалитеты Калининградской области получат из бюджета более 8 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов Виктор Порембский.

По его словам, объем фонда выравнивания бюджетной обеспеченности муниципалитетов на следующий год составит 2,4 млрд рублей. В виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности выделено 1,7 млрд рублей. Кроме того, 752 млн рублей поступят в местные бюджеты в виде доходов по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ. Дополнительная дотация запланирована в объеме 285 млн рублей.

Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение вопросов местного значения без учета капитальных расходов составят 3,2 млрд рублей. По словам Виктора Порембского, такая поддержка предусмотрена по сорока целевым статьям в одиннадцати государственных программах.

Еще 560 млн рублей выделены для победителей конкурса лучших проектов комфортной городской среды.