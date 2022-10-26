Лежал на капоте и наносил удары: Агрессивный калининградец повредил чужой автомобиль

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде неадекватный мужчина повредил чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Коммунистической. Неизвестный с криками подбежал к БМВ и начал стучать по стеклам. Выбежавший из дома владелец пытался отогнать злоумышленника, но тот забрался на автомобиль и стал яростно царапать покрытие кузова.

Сотрудники Росгвардии доставили 34-летнего агрессивного калининградца в отдел полиции. Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.