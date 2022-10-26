Сборная области завоевала 11 наград чемпионата России по жиму штанги

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калуге прошел чемпионат России по жиму штанги. В них приняли участие около 400 спортсменов из 45 регионов.

Калининградская команда завоевала три медали в жиме и восемь наград в жиме классическом, в том числе командное серебро среди мужчин в «классике». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Чемпионкой среди женщин массой до 63 килограммов стала победительница первенств мира и рекордсменка планеты Арина Демидова из Мамоново. Её лучший результат в жиме – 160 килограммов, что стало новым личным рекордом и позволило занять вторую строчку в абсолютном женском зачёте. Без использования специализированной «жимовой» майки наша спортсменка смогла зафиксировать штангу массой 112 килограммов, что принесло ей победу в аналогичной весовой категории «до 63 килограммов» и бронзу в абсолютном сравнении.

Чемпион мира и Европы Олег Смирнов установил новый национальный рекорд в жиме среди мужчин массой до 59 килограммов. Но его 211 килограммов через несколько минут превысил Георгий Клименко из ХМАО, зафиксировав ещё более рекордные 215 килограммов. Помимо серебра, в активе Олега Смирнова ещё и золото в «классике» среди мужчин массой до 59 килограммов за штангу весом 157,5 килограмма.

Чемпион Европы Дмитрий Лучкин первенствовал в классическом жиме среди мужчин весом до 74 килограммов, в лучшей попытке зафиксировав 190-килограммовый спортивный снаряд. Это принесло ему второе место в абсолютном зачёте.

По бронзовой медали в «классике» смогли завоевать Анна Ларионова и Артём Тавастшерна – среди женщин весом 69 килограммов и среди мужчин массой 74 килограмма за фиксацию штанг весом 75 и 180 килограммов соответственно.