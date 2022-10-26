В Калининграде 16-летний каратист оказался в реанимации после соревнований, СК проводит проверку

В Калининграде Следственный комитет проводит проверку сообщения о ненадлежащем оказании медпомощи подростку-спортсмену, который получил травму на соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СМИ, во время соревнований по карате 16-летний участник получил травму головы. Сообщается, что дежурный медик осмотрел пострадавшего и отправил его домой. Спустя некоторое время школьник был госпитализирован в реанимацию, где ему провели операцию.

«В рамках доследственной проверки выполняется полномасштабный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех без исключения обстоятельств произошедшего», - заявили в пресс-службе СК.