Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 66 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 25 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 3,
Озерский городской округ – 1,
Пионерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 2,
Гурьевский городской округ - 7,
Правдинский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 3,
Светловский городской округ – 3,
Зеленоградский городской округ – 2,
Светлогорский городской округ – 2,
Краснознаменский городской округ – 1,
Советский городской округ - 5,
Черняховский городской округ – 6,
Неманский городской округ – 2,