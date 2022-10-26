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НовостиОбщество26 октября 2022 10:37

Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

Виктор Сергеев
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 66 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 25 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 3,

Озерский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 2,

Гурьевский городской округ - 7,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ – 3,

Зеленоградский городской округ – 2,

Светлогорский городской округ – 2,

Краснознаменский городской округ – 1,

Советский городской округ - 5,

Черняховский городской округ – 6,

Неманский городской округ – 2,