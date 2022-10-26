Калининградские мобилизованные осваивают противотанковые управляемые ракеты

. Фото: пресс-служба Балтфлота

На одном из полигонов в Калининградской области с мобилизованными военнослужащими проводятся занятия по тактико-огневому упражнению стрельб (ТОУС) из боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

«ТОУС имеет несколько особенностей по сравнению с другими упражнениями. К средствам поражения целей, помимо полуавтоматической 100-мм и 30-мм автоматической пушек и 7,62-мм пулемета, добавились противотанковые управляемые ракеты ПТУР», - рассказали в пресс-службе флота.

Огонь по появляющимся и движущимся мишеням ведется не одним способом, а сразу несколькими, в том числе фронтально и «с кормы». Дальность стрельбы увеличена с 1,5 тыс. метров до 1,9 тыс. метров. К уже существующим типам целей «танк», «БМП», «вертолет» и «группа пехоты» добавилась новая — «бронеавтомобиль».

В общей сложности к занятиям привлечено более 100 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной техники.