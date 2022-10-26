Областные депутаты взяли шефство над сторожевиком «Ярослав Мудрый»

. Фото: Калининградская областная дума

Законодательное собрание Калининградской области взяло шефство над сторожевым кораблем Балтфлота «Ярослав Мудрый». Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Спикер Заксобрания Андрей Кропоткин заявил, что соглашение о сотрудничестве не будет формальным. По его словам, парламент не только окажет подшефным моральную поддержку в выполнении воинского долга, но и поможет скрашивать быт и досуг. А командир корабля сообщил, что депутатов Заксобрания на «Ярославе Мудром» всегда будет ждать радушный прием.