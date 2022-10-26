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НовостиОбщество26 октября 2022 11:18

В Краснознаменске по горячим следам полицейские задержали домушника

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

Ночью в одну из квартир в Краснознаменске проник вор, который украл 4 телефона и скрылся. Ущерб составил свыше 30 тысяч рублей.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую и возможных очевидцев произошедшего и установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 22-летний неработающий местный, которого вскоре задержали.

В отделении полиции молодой человек сознался, что проник в квартиру через открытое окно на балконе. Похищенные мобильные телефоны были изъяты и возвращены владельцу.

Вору теперь грозит до 6 лет лишения свободы.