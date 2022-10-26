Калининградский школьник вышел в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ

12-летний калининградский школьник Владимир Дорофеев вышел в финал Международной премии гражданского участия #МЫВМЕСТЕ с проектом «Подвальчик с историями». Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Антон Алиханов.

«Приглашаю вас поддержать нашего земляка и проголосовать за его проект на платформе ДОБРО.РФ. Голос каждого из нас повлияет на то, какие социальные проекты станут лучшими и будут реализованы», - добавил глава региона.

Народное голосование открыто до 5 ноября. Проекты-лидеры по количеству голосов получат дополнительные баллы в финале. Эти показатели будут суммироваться с оценкой федерального экспертного жюри. Опыт прошлых лет показал, подчеркнул Алиханов, что иногда именно итоги народного голосования играют решающую роль при определении победителей премии.

Победителей голосования объявят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет 5-7 декабря в Москве.