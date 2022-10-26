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НовостиОбщество26 октября 2022 11:51

В Советске из-за ремонта ограничат движение через ж/д переезд

Работы будут вестись по ночам
Виктор Сергеев

В Советске в течение двух ночей будут ремонтировать железнодорожный переезд на улице А. Толстого. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

В ночь с 26 на 27 октября и с 27 на 28 октября железнодорожный переезд будет закрыт для проведения работ по асфальтированию. Пропуск транспорта будет организован по одной из полос дороги, пересекающей переезд.

По данным КЖД, асфальтирование переездов в этом году уже выполнено на улице Камской в Калининграде, в поселках Переславское, Знаменске, Ладушкине, Шоссейное, Горьковское, в Черняховске и Немане.