В Советске из-за ремонта ограничат движение через ж/д переезд

В Советске в течение двух ночей будут ремонтировать железнодорожный переезд на улице А. Толстого. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

В ночь с 26 на 27 октября и с 27 на 28 октября железнодорожный переезд будет закрыт для проведения работ по асфальтированию. Пропуск транспорта будет организован по одной из полос дороги, пересекающей переезд.

По данным КЖД, асфальтирование переездов в этом году уже выполнено на улице Камской в Калининграде, в поселках Переславское, Знаменске, Ладушкине, Шоссейное, Горьковское, в Черняховске и Немане.